Toruń. Plejada gwiazd w mieście. Lekkoatletyczny Orlen Copernicus Cup już od dzisiaj. Czy padnie rekord świata?

- Jest absolutnie pewne, że emocji podczas dziewiątej edycji Orlen Copernicus Cup nie zabraknie. Cieszę się, że kolejny raz udało nam się ściągnąć doskonałych zawodników, którzy gwarantują znakomite widowisko i najwyższy poziom – mówi dyrektor ORLEN Copernicus Cup Toruń i prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki Krzysztof Wolsztyński.

Szczególnie atrakcyjnie zapowiada się bieg kobiet na jedną milę, nawet jeśli nie jest to konkurencja olimpijska. Gudaf Tsegay, etiopska brązowa medalistka igrzysk w Tokio w biegu na 5000 metrów, będzie próbowała pobić rekord świata. Jeśli jej się uda, będzie to już drugie takie osiągnięcie na toruńskim mityngu - w przeszłości to właśnie na Orlen Copernicus Cup swój pierwszy rekord świata ustanowił tyczkarz Armand Duplantis.

W sumie kibice w Toruniu obejrzą rywalizację w trzynastu konkurencjach - kobiety biegać będą na 60, 400, 800, 3000 metrów i 1 milę oraz 60 metrów przez płotki, natomiast konkurencji męskich będzie siedem - biegi na 400, 800 i 1500 metrów, bieg na 60 metrów przez płotki oraz skok wzwyż, skok w dal i skok o tyczce.