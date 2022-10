Toruń. Płatne parkowanie przy Tor-Torze i basenach. Co się zmieniło?

Na początku października poinformowaliśmy, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu przygotowuje się do wprowadzenia opłat za parkowanie przed administrowanymi przez siebie obiektami: lodowiskiem przy ul. Bema, przystanią przy ul. Popiełuszki oraz basenami przy ul. Hallera i Bażyńskich.

Podobnie wyglądało to przed przystanią. Darmowy do tej pory parking nie służył sportowcom, ale głównie tym, którzy omijali płatną strefę parkowania. Problem dzikiego parkowania przed pływalnią na Mokrem MOSiR próbował rozwiązać przegradzając chodniki słupkami i szlabanami. Tam kierowcy podjeżdżali niemal pod same drzwi budynku, samochody uszkodziły wodny plac zabaw, zaś cofający dostawczak uderzył w wodną zjeżdżalnię, która później przez kilka tygodni była nieczynna. Natomiast przed Tor-Torem często można było zobaczyć sznur aut postawionych na chodniku i drodze rowerowej.