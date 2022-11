Toruń. Płatne parkingi zatłoczone i drogie. Od stycznia będzie jeszcze drożej!

Najwięcej biletów zakupiono w najdroższej strefie – Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, która obejmuje ścisłą starówkę. Opłaty za postój pojazdu obowiązują tam również w soboty.

- Łącznie we wskazanych powyżej miesiącach sprzedano 171331 sztuk biletów. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania stanowi 64 proc. ogólnych wpływów ze strefy, co daje nam szacunkową sprzedaż w lipcu 37325 sztuk, w sierpniu 38244 sztuk, we wrześniu 34084 sztuk - wylicza Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka MZD.