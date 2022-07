Toruń. PKP ogłosiły nowy przetarg na remont dworców. Co się zmieniło?

Toruńskie dworce zmieniały się i wędrowały. Miejski pierwotnie był drewniany, w roku 1888 został zastąpiony neogotyckim budynkiem murowanym. Niepotrzebny już kolejarzom obiekt drewniany kupiła wspólnota staroluterańska i przeniosła na ulicę Podgórną. Podczas II wojny światowej ich kaplica stała się cerkwią i jest nią do dziś. Dworzec miejski natomiast przeszedł gruntowną metamorfozę w 1938 roku. Kojarzony z Niemcami neogotyk zastąpił polski modernizm. W tym przypadku nie była to metamorfoza udana, okazała się jednak trwała.

Dworzec na Mokrem zmieniał adresy trzy razy. Najpierw był to zwykły przystanek kolejowy ulokowany gdzieś w rejonie obecnego Garbatego Mostka. Pierwszy dworzec z prawdziwego zdarzenia stanął przy ulicy Dworcowej. 15 sierpnia 1909 roku pasażerowie przenieśli się do nowego gmachu wzniesionego po drugiej stronie młynów Gersona i z niego korzystają do dziś.