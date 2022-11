Toruń. Pierwsze w kraju igloo dla bezdomnych już stoi! "Mężczyzna nie chce rozstać się z psem. Dlatego nie śpi w noclegowni"

Pierwsze igloo podarowali mężczyźnie z psem, który żyje w pustostanie

-Pierwszy taki namiot termiczny w Toruniu, a równocześnie w kraju, właśnie został zainstalowany. Trafił do bezdomnego mężczyzny w średnim wieku, który ma psa. Z tego powodu nie chce przenieść się do noclegowni czy schroniska. Musiałby wówczas rozstać się ze zwierzęciem, a tymczasem ten psiak to dla niego najbliższe stworzenie, jedyny przyjaciel. Dba o niego. To dobry człowiek, poukładany, pod opieką pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu - mówi społecznik Michał Piszczek.