Toruń. Parking na bulwarze pod starym mostem drogowym. Czy znajdzie się nowy dzierżawca?

Sprawa wzbudziła kontrowersje. Radni zwracali uwagę, że parking ma dla Torunia zbyt duże znaczenie - jest to jedyne miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie starówki, gdzie mogą parkować autokary wycieczkowe, miasto nie powinno więc się go pozbywać. Prezydent i jego współpracownicy przekonywali natomiast, że PZMot. to partner bardzo solidny, poza tym parking wymaga remontu, na co miasto nie ma pieniędzy, zaś PZMot. mógłby tu zainwestować cztery miliony złotych i dodatkowo jeszcze sfinansować renowację Grodzy V i VI, co miałoby pochłonąć jeszcze dodatkowy milion. Słysząc to, radny Michał Jakubaszek (PiS) zapytał, czy w takim razie miasto nie pozbywa się kury znoszącej złote jaja, bo skoro dotychczasowy dzierżawca jest gotów tyle zainwestować, to dochody musi mieć znaczne. O to również zapytaliśmy my.