Toruń. Pacjenci z hematologii w szpitalu miejskim wołają o pomoc

- To się nikomu nie mieści w głowie – mówią pacjenci o sytuacji na Oddziale Hematologii i Transplantacji Szpiku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, gdzie pojawiła się koncepcja zmiany personelu. Nie godzą się na to pacjenci. - To niszczenie czegoś, co jest dobre.

Grzegorz Olkowski