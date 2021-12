Toruń: Otwarcie psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Tak wygląda nowy budynek na Bielanach [zdjęcia]

W mikołajki nastąpiło oficjalne otwarcie szpitala psychiatrycznego w kompleksie na toruńskich Bielanach. Były podziękowania, gratulacje i wyrazy wdzięczności. Uczestnicy uroczystości mieli także okazję zwiedzić nowoczesny gmach.

- Dziś żyjemy w XXI wieku. Nie wypadałoby więc budować z rozmachem szpitala, który nie zapewnia pełnej opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów. Bylibyśmy marną cywilizacją, gdybyśmy nie zbudowali tego szpitala. To nie jest powód do przechwałek, chwalenia się. Tylko do uznania tego, że nadrabiamy wieloletnie zaległości - mówił o powstaniu szpitala psychiatrycznego w kompleksie na toruńskich Bielanach marszałek województwa Piotr Całbecki.