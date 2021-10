Toruń: Nowa instalacja w Parku Pamięci odsłonięta. To hołd dla bezimiennych ofiar Zbrodni Pomorskiej [zdjęcia]

Jak ona wygląda? Zastygły metal symbolizuje przemoc i okrucieństwo wojny, biały granit ma przypominać o ofiarach - mieszkańcach Pomorza, którzy zginęli z rąk niemieckich okupantów w 1939 roku. Szczególne znaczenie w całej instalacji mają spadające krople wody.

- Od trzech lat odsłaniamy kolejne karty prawdy o tej zbrodni. Park Pamięci to miejsce, które przemawia wieloma symbolami, przestrzenią, rzeźbami. Ostatnia stacja tej drogi krzyżowej to stacja nadziei. Pod płaczącą wierzbą od dziś czas wyznaczać będą krople wody, krople życia. To one, wypływając z martwej białej skały i rozbijając się o ostrze mroków ludzkiej bezduszności, w końcu to ostrze stępią. Śmierć nie zwycięży, nigdy nie pokona sumienia człowieka. Każda kropla to wspomnienie kolejnej ofiary. Wspomnienie wołające do naszych sumień o przebaczenie i dobro, o oddalenie nienawiści, o zburzenie murów - mówił w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki.