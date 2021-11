Toruń. Niespodzianka na budowie linii na Jar. To może być schron. Duży schron [Zdjęcia]

Duże odkrycie w Toruniu. To może być schron

Co to jest? Wygląda to na schron, jednak na pewno nie jest on związany z Twierdzą Toruń. Zresztą do początku lat 70. w miejscu, w którym pojawiła się betonowa niespodzianka, stał szkieletowy budynek słynnej restauracji Eldorado. Jeżeli taki obiekt powstał później, to informacje na jego temat powinny się znajdować w Wydziale Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia. Tu jednak kolejna niespodzianka: w sprawie tej budowli do WOL-u zwrócili się pracownicy MZK i dostali odpowiedź, że WOL nic na ten temat nie wie.