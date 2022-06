Toruń. Napił się wódki i siadł za kółkiem! Kluczyki zabrano mu przed przejazdem kolejowym

8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata próby, trzyletni zakaz kierowania pojazdami i 5000 zł na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej - taki wyrok wydał w czerwcu Sąd Rejonowy w Toruniu dla 70-letniego kierowcy, który napił się wódki i siadł za kierownicą. Miał we krwi 1,7 prom. alkoholu. Był tak pijany, że przed przejazdem kolejowym wyszedł z auta, by załatwić potrzebę fizjologiczną. Zataczał się tak mocno, że wpadł do rowu i trudno go było stamtąd wydostać...