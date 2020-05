Toruń. Najważniejsze informacje po telekonferencji prezydenta Michała Zaleskiego

Okrągła liczba stu tak zwanych ozdrowieńców na pewno cieszy. To przecież zdecydowana większość wszystkich osób z miasta i powiatu toruńskiego, którzy dotąd ulegli zakażeniu (136). Niestety, 16 osób zmarło. Obecnie w kwarantannie znajduje się ponad 600 osób, a kolejnych 330 objętych jest nadzorem epidemiologicznym. 8 osób przebywa w szpitalu zakaźnym.

Najmłodsi wracają od poniedziałku do szkół. Jakie zainteresowanie?

Czy dzieci wszystkich klas powinny już wrócić do szkoły?

W najbliższy poniedziałek mogą też w kraju zacząć działać kluby seniora, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, kluby dla dzieci. W Toruniu otwarte zostaną 25 maja dwie niepubliczne placówki dla seniorów, prowadzone przez Fundację Brata Alberta (łącznie 28 uczestników). Jeśli natomiast chodzi o dzieci i młodzież, to drzwi dla nich otworzą w poniedziałek: świetlica Dzieciom Starówki, ognisko wychowawcze Caritas przy ul. Wyszyńskiego, Oratorium na Rybakach oraz Centrum Wędka. W każdym z tych miejsc spodziewanych jest od kilku do kilkunastu uczestników zajęć.

Jak przekazał prezydent Michał Zaleski, miasto skończyło już akcję rozdawania bezpłatnych maseczek: rozdysponowało całość czyli 180 tys. sztuk. Jeśli jednak do kogoś maseczka w Toruniu nie dotarła, to może zadzwonić do Wydziału Sportu i Rekreacji UMT, który odpowiadał za akcję. Telefon: (56) 611 83 70.