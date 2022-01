Toruń. Na mistrzostwo Polski na żużlu torunianie czekają ponad 13 lat. Pamiętacie tamto złoto? Piotr Bednarczyk

19 października 2008 roku żużlowcy Unibaksu zdobyli tytuł Drużynowych Mistrzów Polski. Radość była ogromna - tym bardziej, że zrobili to na pożegnanie stadionu przy ul. Broniewskiego. W finale rywalizowali z Unią Leszno. W pierwszym finałowym spotkaniu zwyciężyli na torze im. Alfreda Smoczyka 49:41, by przypieczętować złoto wygraną u siebie 47:43. Niestety, był to ostatni, jak dotąd, tytuł Drużynowego Mistrza Polski wywalczony przez Anioły. Rok później nasi zawodnicy przenieśli się na nowoczesną Motoarenę i... zaczęła się klątwa. Nie tylko toruńscy żużlowcy nie zdobyli piątego w historii tytułu DMP, ale jeszcze po raz pierwszy spadli do I ligi. Na pocieszenie mamy unikalne już zdjęcia z 2008 roku. Pamiętacie tę ekipę sprzed ponad 13 lat? Przypominamy w oczekiwaniu na rozpoczęcie sezonu 2022 w którym wzmocnieni torunianie zamierzają dołączyć do grona ekip walczących o mistrzostwo.