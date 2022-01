Toruń. Na jakim etapie jest budowa linii tramwajowej na Jar?

Obecnie MZK prowadzi prace przy budowie nowej linii tramwajowej do tzw. osiedla Jar. Roboty obejmują aleję 700-lecia Torunia, ulicę Długą (od Szosy Chełmińskiej do ulicy Mohna), ulicę Polną (od przejazdu kolejowego w ulicy Legionów do ulicy Traktorowej), ulicę Watzenrodego na dwóch odcinkach (od ulicy Hubego do Grasera oraz od Grasera do Strobanda).