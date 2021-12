Toruń. Na cmentarza powstały nowe kolumbaria. Sprawdź, ile kosztuje miejsce w kolumbarium

Nowe kolumbarium na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu

Ile kosztuje nisza w kolumbarium?

Opłata za niszę w kolumbarium na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Toruniu, bez płyty marmurowej i półki, wynosi 2845,38 zł za 40 lat. Dla porównania wykup miejsca pod grób pojedynczy na 20 lat kosztuje 342,28 zł. Opłata za niszę jest więc wyższa, ale sama kremacja to zdecydowanie tańszy rodzaj pochówku. Jej koszt wynosi ok. 700 zł. Do tego trzeba doliczyć cenę urny, a te można kupić za ok. 200 zł. W przypadku tradycyjnego pochówku musimy zapłacić za wykopanie grobu i trumnę. Koszty to tylko jeden z powodów, dla których decydujemy się na kremację. Seniorzy martwią się, że nikt nie zaopiekuje się grobem po ich śmierci, więc wybierają spopielenie zwłok. Kremacja jest również popularna wśród osób zmęczonych przepychem i "modą cmentarną".

Kremacje popularne nie tylko w Toruniu

Na kremację decyduje się coraz więcej mieszkańców Torunia, a także innych miast. Według danych z książki z 2021 roku „Wszystko, co powinieneś wiedzieć, zanim umrzesz. Tajemnice branży pogrzebowej” autorstwa Małgorzaty Węglarz we Włocławku kremacje stanowią 70 proc. wszystkich pochówków, a w Łodzi - około połowę. Zdecydowanie bardziej przywiązani do zwyczajów i tradycji są mieszkańcy Śląska - w Gliwicach kremacje to ok. 20 proc. wszystkich pochówków. Warto jednak zaznaczyć, że to szacunkowe liczby, ponieważ w żadnym krajowym rejestrze nie znajdziemy wiarygodnych danych dotyczących kremacji. Polskie spopielarnie nie chcą ich ujawniać.