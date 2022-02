Toruń. Mostek przy ulicy Wierzbowej zostanie przebudowany!

Problematyczny mostek przy ul. Wierzbowej w Toruniu

O problemie z mostkiem przy ulicy Wierzbowej poinformował nas nasz czytelnik. - Chodzi o mostek nad Strugą Toruńską, na wysokości ulicy Wierzbowej. Składa się on z kładki i prowadzących do niej po obu stronach schodów. Jest to kilka stopni, ale dla osób niepełnosprawnych i starszych ich pokonanie stanowi bardzo duży problem. Dlatego też, działkowcy z tej Torunia apelują do prezydenta miasta o jego rozwiązanie. W tym miejscu powinna być choćby zwykła kładka, bez tych nieszczęsnych schodów.