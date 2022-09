Toruń. Mistrzowie byli pewni swego. Kontrolowali biegi od startu do mety

Przypomnijmy, że złoty medal wywalczyła na nich męska czwórka podwójna w składzie Mirosław Ziętarski, Dominik Czaja, Mateusz Biskup oraz Fabian Barański. W konferencji wzięli udział Ziętarski (AZS UMK) i Barański (WTW Włocławek), a także wicemistrzyni olimpijska z Tokio Katarzyna Zillmann (AZS UMK), której czwórka podwójna była tym razem 11.

- Mistrzostwa od początku układały się po naszej myśli - stwierdził Filip Barański. - Wygraliśmy przedbieg i półfinał, widać było, że jesteśmy w wysokiej formie. Wiedzieliśmy, jak mamy rozegrać wyścig finałowy, żeby włączyć się do walki o złoto. Wyszedł nam bardzo mocny start, a potem konsekwentna, fajna jazda pozwoliła na środkowym tysiącu metrów uciec stawce rywali i dowieźć pierwsze miejsce do mety. Jest to mój największy sezon w karierze. Dobrze, że udało nam się skompletować taki skład. Jestem pewien moich kolegów, myślę, że oni mnie też. Tak to się wszystko zazębiło, że zaowocowało złotym medalem.