Toruń: Minister Piotr Gliński o Europejskim Centrum Filmowym Camerimage: "To inwestycja w Polskę"

Piotr Gliński z wizytą w Toruniu

W Toruniu od 13 do 20 listopada trwa 29. Festiwal EnergaCAMERIMAGE. Z tej okazji do miasta przyjechał sam wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. O festiwalu mówił, że to ”największy, najbardziej znany na świecie, najbardziej cenny festiwal filmowy w Polsce”. - W związku z marką tego festiwalu kilka lat podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu Państwa Polskiego w budowę nowej siedziby dla festiwalu, ale nie tylko dla festiwalu, budowę Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE wraz z Fundacją Tumult i z miastem Toruń – mówił wicepremier.

Jak przyznał, współpraca przebiega dobrze. - Już rozmawiamy o konkretach – stwierdził minister. - Toruń wyrasta na bardzo ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski, zawsze był ważnym miejscem, a teraz dodatkowo te szanse będą multiplikowane – uważa minister Piotr Gliński i dodaje, że środki na to przedsięwzięcie są już zabezpieczone w budżecie państwa, a samo centrum jest w czołówce, jeśli chodzi o inwestycje kulturalne w kraju, w których finansowanie zaangażował się resort.