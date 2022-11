Toruń. Mieszkańcy Wrzosów złożyli 140 uwag dotyczących planu zagospodarowania Wrzosowiska. Czego one dotyczą?

- Są to m.in. wnioski o przeznaczenie obszaru, gdzie planowana jest zabudowa, pod zieleń nieurządzoną, zachowanie jego istniejącego użytkowania i naturalnych walorów, rezygnację z budowy dróg lokalnych w miejscu łąk, zachowanie istniejącego boiska, oraz ograniczenia na działce należącej do salezjanów obszaru zabudowy a także jej wysokości do ośmiu metrów - wyliczał podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, Krzysztof Strzemeski z Rady Okręgu Wrzosy. - Wysoka zabudowa w tym miejscu zmieni charakter osiedla, przerwie korytarz przewietrzający ten fragment Torunia, nadmierna rozbudowa szkoły dodatkowo zwiększy obciążenie ruchem tej części Wrzosów.