Toruń. Mieszkańcy skarżą się na egipskie ciemności. Co na to miasto? [zdjęcia]

- Rozumiem, że to nie jest ścisłe centrum miasta, ale natężenie ruchu jest wysokie, gdyż jest to droga krajowa w kierunku Warszawy. Za chwilę, już po godz. 16 będzie ciemno, a miasto oszczędza kosztem naszego bezpieczeństwa. Na dodatek, tuż obok znajduje się las, co jeszcze bardziej zwiększa ryzyko, gdyż regularnie wychodzą z niego dzikie zwierzęta. W końcu dojdzie do tragedii - mówi nam jeden z mieszkańców Szosy Lubickiej.