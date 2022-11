Toruń. Miesiąc do świąt. Są oferty pracy dodatkowej. Ile płacą? Oto konkrety

Hostessy w galeriach handlowych: od 20 do nawet 60 zł za godzinę pracy

Nawet 60 zł brutto za godzinę pracy obiecuje się hostessom, które podejmą pracę w Galerii Plaza w Toruniu. Minimalnie - 20 zł brutto. Skąd tak szerokie widełki wynagrodzenia? "Zależne od wyników sprzedaży" - wyjaśnia rekrutujący.

Hostessy w Plazie zajmować się będą dystrybucją artykułów świątecznych. Praca dla nich jest od 1 grudnia do samej wigilii. Elastyczny grafik z możliwością dostosowania do własnych potrzeb (np. połączenia ze studiami). Bezpłatne szkolenie. Bieżąca pomoc osoby koordynującej. Atrakcyjne wynagrodzenie, stawka 20-60zł/h, zależna od progów sprzedażowych. Doświadczenie nie jest wymagane, jeśli jesteś osoba śmiałą i komunikatywną to aplikuj i zostaw swój numer telefonu" - tak zachęca się kandydatki w ogłoszeniu na portalu OLX.