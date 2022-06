Toruń. Miasto wprowadza e-bilet. Jakie są inne formy zakupu biletu komunikacji miejskiej?

Czym jest e-bilet?

E-bilet to bilet elektroniczny przypisany do karty płatniczej lub urządzenia mobilnego. Dzięki takiej formie nie trzeba już kupować drukowanego biletu, by korzystać z toruńskich środków komunikacji miejskiej. E-bilety można kupować, nie wychodząc z domu, nie trzeba też instalować aplikacji mobilnych (Mobilet, SkyCash, MPay). Ponadto e-biletu, w przeciwieństwie do wcześniejszych form zakupu, nie trzeba kasować, a jego aktywację można zaplanować na wybrany przez siebie moment. By nabyć e-bilet, wystarczy karta płatnicza lub urządzenie mobilne przypisane do konta.

Jak zacząć korzystać z e-biletu?