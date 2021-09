Toruń. Maturalny ranking ogólniaków. Sprawdź, jak na tegorocznym egzaminie wypadły licea

To nie zaskoczenie, że na pierwszym miejscu naszego rankingu znajduje się Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, placówka prowadzona przez UMK. Szkoła ta od lat należy do najlepszych i najbardziej prestiżowych w kraju. Jej uczniowie to najzdolniejsza młodzież nie tylko z Torunia i regionu, ale też z odległych zakątków Polski. W tegorocznym rankingu "Perspektyw" Uniwersyteckie LO w Toruniu znalazło się na pierwszym miejscu w kraju jeśli chodzi o liczbę olimpijczyków. Pełny ranking znajdziesz w galerii.

