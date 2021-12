Toruń. Matki też idą do więzienia za niepłacenie alimentów!

Kobiety uchylające się od płacenia alimentów to rzadkość, bo po prostu najczęściej to one opiekują się dziećmi i one w ich imieniu pobierają pieniądze od zobowiązanych do alimentacji ojców. W tym przypadku jest inaczej.

Monika F. przed dwoma laty opuściła męża i troje dzieci. Kobieta odeszła do innej partnerki. Wyrokiem sądu zobowiązana była od grudnia ub.r płacić po 300 zł alimentów na dwoje młodszych dzieci. Nie robiła tego. Ojcu dziecka pieniądze wypłacał Fundusz Alimentacyjny. Ten jednak na dłużniczkę jako kobietę łaskawszym okiem nie patrzył. 29-latka doczekała się wyroku za uchylanie się od alimentacji.

Już wcześniej kobieta łamała prawo. Siedziała w więzieniu za oszustwo, bo na swojego najstarszego syna wyłudziła "becikowe", składając trzy wnioski z różnymi danymi personalnymi. Teraz za kraty trafiła na 120 dni. Zakład Karny w Grudziądzu opuścić ma w kwietniu br.