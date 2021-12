Toruń. Marika, którą próbował zabić mąż, odzyskuje świadomość i siada! "Walczy dla dzieci"

Rehabilitacja jest możliwa dzięki zbiórce założonej dla Mariki Dzioby na portalu Siepomaga.pl. Blisko 7 tysięcy osób wsparło ją już łączną kwotą ponad 220 tysięcy złotych. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuje matka Mariki wraz z rodziną. (Tutaj link do zbiórki: www.siepomaga.pl/marika-dzioba ).

To właśnie w zakładzie opiekuńczo-leczniczym tej fundacji Marika Dzioba kolejny już miesiąc poddawana jest specjalistycznej rehabilitacji. Po niezwykle ciężkich obrażeniach, jakich doznała wskutek ataku nożem, kobieta miała niedotlenienie mózgu. Była w śpiączce. Dziś natomiast widzi, słyszy, płacze (gdy odwiedzają je dzieci), a nawet - to ostatni sukces - siada na wózku!

To była niedziela, 30 maja 2021 roku, Kościelec - mała wieś pod Inowrocławiem. Tutaj mieszka 32-letnia Marika, jej o pięć lat starszy mąż Maciej oraz ich dwoje dzieci: trzynastoletnia córka i pięcioletni syn. Z pewnością, jak w każdej rodzinie i w tej, nie brakowało problemów. Co jednak popchnęło Macieja do ataku na żonę, nie wiadomo. W medialnych przekazach pojawiał się motyw zazdrości i wątek narkotyków.