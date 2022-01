Toruń. Magazyn Kryminalny 997. Dorota Rybicka i jej zagadkowa śmierć pod Toruniem. Kim był jej zabójca?

- Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się beznadziejna. 22 lata temu nie istniał monitoring ani kamerki w samochodach. Co prawda jest DNA sprawcy, ale brakuje materiału porównawczego - mówi Szymon Wochal, dziennikarz Magazynu Kryminalnego 997. - Mimo to zawsze warto przypomnieć tę dramatyczną historię. Czasem drobny szczegół wystarczy, by pchnąć sprawę do przodu.