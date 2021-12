Toruń ma najpiękniejszą iluminację świąteczną? Zagłosuj! Konkurs "Świeć się z Energą" trwa!

Świąteczna rywalizacja miast i pomaganie z Energą!

Początek grudnia to szczególny czas, kiedy to ulice, skwery i domy rozbłyskują tysiącami świateł, a wszyscy zaczynają odliczać dni do Bożego Narodzenia. Im bliżej świąt, tym częściej mamy ochotę na wizytę na jarmarku bożonarodzeniowym czy wieczorny spacer, który często pozwala na nowo odkryć nasze miejscowości. Wszystko za sprawą feerii mieniących się barw, gry światła i cienia czy też pierwszych opadów śniegu. W takich okolicznościach miękną nawet najtwardsze serca, czego dowodem są tysiące zdjęć nadsyłanych co roku ze zgłoszeniami miejscowości do ogólnopolskiego Plebiscytu Miast i na konkurs fotograficzny "Świeć się z Energą".

Czy Toruń obroni tytuł?

Które z miast w kujawsko-pomorskim okaże się najładniej i najlepiej oświetlonym? Czy znów wygra Toruń? A może tytuł trafi do Grudziądza, Bydgoszczy, Inowrocławia lub jakiegoś mniejszego miasteczka? Zwycięzca regionalny może liczyć na dobroczynne nagrody - energooszczędny sprzęt AGD o wartości 10.000 zł. W finale akcji do zdobycia jest tytuł "Świetlnej Stolicy Polski” oraz charytatywne nagrody od Grupy Energa o łącznej wartości aż 40.000 zł. Warto mobilizować miasta do zgłaszania się do zabawy, a mieszkańców do codziennego głosowania. To właśnie głosy sympatyków miast zdecydują kto zdobędzie tytuł i gdzie trafi wsparcie dla najbardziej potrzebujących. Więcej szczegółów dot. konkursu dostępnych jest pod adresem: SwiecSie.pl