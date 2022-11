Toruń. Lichwa! 8,9 tys. zł prowizji od 9 tys. zł pożyczki. Sąd ratuje klienta. "Nieuprawnione źródło zysku"

Sprawę tę opisujemy ku przestrodze wszystkich, którzy zmuszeni są wziąć pożyczkę pozabankową. Ofert takich nie brakuje w internecie i także za jego pośrednictwem można umowy zawierać. Trzeba jednak naprawdę być czujnym, bo firm ewidentnie wykorzystujących ludzi nie brakuje. Tak było w przypadku pana Pawła, którego sprawa niedawno trafila do Sądu Rejonowego w Toruniu.

Horrendalna prowizja - na poziomie aż 99,6 procent pożyczanej sumy!

Pan Paweł zawarł umowę pożyczki przez internet. Było to dokładnie 13 marca 2019 roku. Tak, jak wymagano, założył konto na firmowej stronie i przelał tam 1 zł. Był to tak zwany przelew weryfikacyjny. Tego samego dnia doszło do zawarcia umowy.

Kwota pożyczki wynosiła 9000 zł, prowizja 8964 zł, a odsetki - 1301 zł. Kredyt miał zostać spłacony przez Pawła w ratach do połowy października 2021 roku.