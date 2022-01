Toruń. Kulturalne imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Gdzie można się wybrać?

50 tys. zakażeń już za tydzień? Prof. Gut: Tak licząc, możemy dojść do pół miliona

Święto dziadków w Teatrze im. Wilama Horzycy

23 stycznia 2022 roku z okazji Dni Babci oraz Dziadka Teatr im. Wilama Horzycy przygotował "Niedzielę w Teatrze", czyli drugie śniadanie w pięknych teatralnych wnętrzach połączone z rodzinnymi warsztatami. Poczęstunek na słodko i wytrawnie przygotuje kawiarnia "Wejściówka", zaś podczas zajęć najmłodsi wykonają piękne podarunki od serca – idealne dla bliskich seniorów.

Ponadto, w weekend 22-23 stycznia na deski Sceny na Zapleczu wraca „Cholernie mocna miłość” w reżyserii Aleksandry Jakubczak. To spektakl o prawdziwej historii, która przydarzyła się w Toruniu w czasie II wojny światowej. Młody chłopak, dorabiający śpiewaniem na niemieckich przedstawieniach, poznaje oficera Wehrmachtu, a między nimi rodzi się miłość. Ich uczucie zostaje potraktowane jak zbrodnia i na zawsze zmienia ich życie. „Cholernie mocna miłość” to wzruszające świadectwo walki o prawo do miłości.