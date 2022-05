Toruń. Kultowe Jelcze znikną z ulic miasta. MZK podało datę

Kultowe Jelcze znikają z ulic Torunia

Do 2003 roku na ulicach Torunia z niewielkimi wyjątkami jeździły tylko Jelcze. W kolejnych latach to się zaczęło zmieniać. Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu postawił na MAN-y, Solarisy, a także Ursusy.

Pod koniec zeszłego roku MZK poinformował, że dni Jelczy są już policzone. Wszystko wskazuje, że charakterystyczne pojazdy będą jeździć po toruńskich ulicach tylko do końca maja. W związku z tym miłośnicy komunikacji miejskiej w naszym mieście zorganizowali pożegnanie Jelczy. Wydarzenie odbyło się w minioną niedzielę 22 maja. Start wycieczki miał miejsce o godz. 11.30 przy pętli MZK Dworzec Główny, a koniec o 18.15 na Koniuchach. Podczas przejazdu pasażerowie odwiedzili klimatyczne miejsca w Toruniu i okolicy, do których dociera MZK.