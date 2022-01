Toruń. Kto pokieruje Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania?

- Powodem niezatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki MPO za rok 2020 był fakt niewykazania w księgach rachunkowych spornych rozliczeń pomiędzy MPO a spółką ProNatura w Bydgoszczy i budżetem miasta Torunia - wyjaśniała wtedy skarbniczka miasta Magdalena Flisykowska. - W trakcie roku 2020 MPO płaciło do ProNatury faktury wystawiane z ceną niezaakceptowaną przez miasto Toruń. W styczniu, przed sporządzeniem sprawozdań, MPO wystąpiło do ProNatury z żądaniem zwrotu nadpłaconej kwoty i żądanie to nie zostało ujawnione w księgach rachunkowych. Sprawozdanie opisowe zarządu MPO z działalności spółki w roku 2020 również pomijało sprawy spornych rozliczeń ze spalarnią.