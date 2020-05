Toruń. Koronawirus na Batorego: już 6. doniesienie do prokuratury! Zawiadamia córka zmarłej na COVID-19 pacjentki

Tę informację potwierdził nam prokurator Andrzej Kukawski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu. Doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szpital przy ul. Batorego, złożone przez córkę zmarłej pacjentki lecznicy, jest już szóstym w tej sprawie.

Przypomnijmy, że prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące sprowadzenia przez szpital w okresie od 2 marca do 6 kwietnia br. zagrożenia epidemicznego i zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla wielu osób (art. 165 par. 1 pkt.1 kk), umyślnego narażenia zdrowia i życia ludzi przez osoby zobowiązane do opieki nad nimi (art. 160 par. 1 pkt. 2 kk) oraz nieumyślnego doprowadzenia w ten sposób do zgonu pacjentów.