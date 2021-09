Toruń. Koniec z masowymi wycinkami drzew i niszczeniem zieleni na placach budów? Szymon Spandowski

Toruń doczekał się zielonej konstytucji. Program ochrony środowiska na lata 2021 - 2024 jest dokumentem bardzo cennym i ważnym, jednak poza konstytucją potrzebna jest również rewolucja. Trudno wymagać od prywatnych inwestorów, aby stosowali się do zapisów dotyczących ochrony zieleni w sytuacji, gdy przy inwestycjach miejskich wciąż są z tym duże problemy. Szymon Spandowski

To, o czym tyle razy pisaliśmy, stało się faktem. Przynajmniej na papierze. Toruń doczekał się programu ochrony środowiska i wytycznych dotyczących ochrony zieleni podczas inwestycji. Jest to niewątpliwie milowy krok we właściwym kierunku. Jak jednak będzie to wyglądało w praktyce, skoro nawet przy inwestycjach miejskich ochrona zieleni pozostawia wiele do życzenia?