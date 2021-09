Toruń. Koniec z barierami dla niepełnosprawnych? Nowe prawo od 6 września

Przychodnia zdrowia, do której niepełnosprawny nie może się dostać? Biblioteka, której schodów nie jest w stanie pokonać seniorka? Szkoła, w której niepełnosprawny uczeń nie może skorzystać z toalety? Urząd miasta lub gminy, w której głuchoniemy nie może załatwić sprawy? Takie miejsce i sytuacje mają w Polsce wreszcie przestać istnieć.

To koniec z barier dla osób niepełnosprawnych?

W rewolucyjnych zmianach pomóc mają nowe przepisy, które 6 września weszły w życie. Są rozwinięciem Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 roku. Na ich mocy każdy, kto natrafił na bariery w publicznym miejscu może po pierwsze złożyć do PFRON-u wniosek o zapewnienie dostępności w konkretnym miejscu. A jeśli instytucja tego nie zrobi - skargę na nią, też do PFRON-u. Gdy to nie poskutkuje, prezes PFRON-u może nałożyć grzywnę do 50 tysięcy zł.