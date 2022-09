Toruń. Konferencja Samorządowa "Czas na RegiON" już w październiku

Nikt, komu bliska jest idea samorządu terytorialnego, nie może przejść obojętnie obok tego wydarzenia. Konferencja "Czas na regiON" to dwa dni praktycznych zajęć, trzy różne ścieżki tematyczne, 22 prelekcje i 50 ekspertów. To wielka szansa, by pogłębić swoją wiedzę i znaleźć odpowiedzi na pytania, jak samorząd może działać lepiej, skuteczniej, bliżej ludzi. O tym jak ważne to wydarzenie przekonuje dr Patryk Tomaszewski, politolog, pracownik Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jeden z naszych prelegentów.