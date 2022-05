Toruń. Koncert Mike Greene Band w Hard Rock Pubie Pamela. Zobacz fotorelację!

Mike Greene:

"Dziękujemy za bardzo miłe przyjęcie. Zawsze z przyjemnością tutaj wracamy. Macie świetną publiczność. Po takich występach czuje się niedosyt. Pamela jest przesiąknięta bluesem i za to uwielbiamy ten klub."

Przemek Cioch:

"To był ostatni z ośmiu koncertów jakie zagraliśmy tej wiosny z Mikiem w Polsce. Dla mnie to wielki zaszczyt uczestniczyć w tym międzynarodowym projekcie. Odwiedziliśmy wiele fantastycznych miejsc, nawiązaliśmy nowe kontakty i na pewno jeszcze do Pameli wrócimy."