Toruń. Komin toruńskiej elektrociepłowni doczekał się oryginalnej ozdoby

Czy widać komin elektrociepłowni w Grębocinie? Jeżeli tak, to znaczy, że do domu już niedaleko. Tak myśli sobie wielu podróżnych, którzy zmierzają do Torunia od strony Olsztyna. Ten znak rozpoznawczy ma 225 metrów wysokości, jest dziewiątym pod względem wysokości kominem w kraju. Służył do 2017 roku, gdy razem ze starą ciepłownią węglową został wyłączony z eksploatacji.