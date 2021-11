Toruń: Kolejne marki na liście Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza. Wśród wyróżnionych Pierogarnia Stary Młyn [zdjęcia]

Czym jest sieć Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza?

Województwo kujawsko-pomorskie od 2012 roku jest częścią Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, która zrzesza restauratorów, producentów i przetwórców z różnych regionów Europy. Łączy ich jedno: kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych.

Właścicielem znaku „Dziedzictwo Kulinarne – Kujawy i Pomorze” jest marszałek województwa i to on nadaje certyfikaty oraz prawo do posługiwania się znakiem.