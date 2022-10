Toruń. Kolejna przegrana koszykarzy w Arenie Toruń. Niezbyt udany początek sezonu [zdjęcia z meczu i trybun]

Tym razem gospodarze przegrali ze Stalą Ostrów 82:95. Torunianom w pierwszej połowie dał się we znaki przede wszystkim Jakub Garbacz, który zdobył w tej części gry 17 pkt., pięciokrotnie trafiając za trzy. Między innymi to rzuty z dystansu spowodowały, że po 20 minutach Twarde Pierniki przegrywały różnicą 16 punktów. Torunianie trafili w ten sposób czterokrotnie (na 14 prób), a Stal dziewięciokrotnie (na 19). Obie pierwsze kwarty miały podobny przebieg - na początku gospodarze trzymali się nieźle, tracąc niewiele punktów do gości, po czym w końcówkach rywale im „odskakiwali”. Ostrowianie najwyższą przewagę (58:42) osiągnęli na sekundę przed przerwą, po celnym rzucie za trzy Ojarsa Silinsa.

W drugiej połowie za sprawą Marcusa Burka i Aarona Cela torunianie szybko zniwelowali różnicę do siedmiu punktów (55:62). Trener gości Andrzej Urban wziął jednak czas i Stal wygrała kolejny fragment gry 10:1. Sytuację minimalnie uratował „trójką” Bartosz Diduszko na cztery sekundy przed końcem trzeciej kwarty, lecz i tak było już 59:72.