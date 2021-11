Toruń. Kinga Litowska, dyrektorka szkoły muzycznej otrzymała nagrodę ministra kultury

- Trafiają do nas naprawdę świetne dzieciaki, a szkoła musi pomagać wyzwalać w nich to co najlepsze - mówi nam o swojej pracy Kinga Litowska. - Codzienne, żmudne ćwiczenia uczą dobrej organizacji czasu, wspólne koncertowanie, śpiewanie w chórach, granie w orkiestrach uczą współpracy. Oni są bardzo wszechstronni, oprócz wybitnych instrumentalistów mamy w gronie uczniów i absolwentów szkoły olimpijczyków z języka polskiego, historii muzyki, historii, biologii, geografii i wielu innych przedmiotów. Nasi uczniowie poza tym, że są wszechstronnie utalentowani są też po prostu pracowici i to procentuje. Potrafią osiągać cele, które sobie stawiają, a kadra, którą mamy pomaga im te cele realizować.