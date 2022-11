Toruń. Kiedy zaczną działać informacyjne tablice parkingowe?

- Trwa test systemu i zasilania poszczególnych tablic, co może potrwać parę tygodni, planujemy, że do końca listopada testy się zakończą. TIP nr 2 Bulwar (pod mostem), TIP nr 18 Bulwar Wola Zamkowa, TIP nr 6 Szosa Chełmińska pozostaną zawieszone do czasu przebudowy Bulwaru i budowy nowej linii tramwajowej na JAR - tłumaczy Aleksandra Iżycka, rzeczniczka prezydenta Michała Zaleskiego.