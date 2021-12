Toruń. Kiedy powstał "dom Muminków" na Bielanach i co się z nim stanie?

Zabytkowy kompleks wodociągów na Bielanach zna pewnie każdy - przynajmniej z widzenia. Jest to jedno z najciekawszych miejsc w Toruniu, co wiele razy na łamach "Nowości" mieliśmy okazję udowodnić. Poza pochodzącą z końca XIX wieku stacją pomp Stare Bielany, w okolicy jest jeszcze jedna. Znacznie mniejsza i nieco młodsza - Nowe Bielany. Bywalcy miasteczka uniwersyteckiego nazywają ten obiekt domem Muminków, ponieważ rzeczywiście jest podobny do domu bohaterów opowieści Tove Jansson.