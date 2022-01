Toruń. Kiedy powinien zostać otwarty Kopernikański Ośrodek Integracji ulokowany w stacji pomp Nowe Bielany?

Zobacz wideo: Tak wyglądała rozbiórka schronu przy Szosie Chełmińskiej

Co się będzie mieściło w stacji pomp Nowe Bielany?

Jak informuje Urząd Marszałkowski, w obiekcie znajdą się między innymi galeria sztuki, kafeteria, czytelnia i żywe muzeum przedmiotów użytkowych. Zagospodarowany zostanie także teren wokół budynku. Społeczność akademicka i mieszkańcy zyskają miejsce do spotkań, szkoleń i warsztatów. Ośrodek będzie także siedzibą pełnomocników rektora do spraw równego traktowania i do spraw bezpieczeństwa, rzecznika akademickiego oraz poradni studenckich YUFE (Young Universities for the Future of Europe).

O wspólnych planach uczelni i miasta dotyczących zabytkowej nieruchomości pisaliśmy już kilka tygodni temu. Profesor Marcin Czyżniewski, rzecznik UMK i zarazem przewodniczący Rady Miasta Torunia zdradził nam wtedy więcej szczegółów.