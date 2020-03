Toruń. Już 20 osób poddano testom na koronawirusa. Co z wynikami?

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie pracownik przyszedł do pracy z gorączką. Został od razu skierowany do szpitala zakaźnego na testy. Co ważne, nie miał żadnego kontaktu z interesantami, a wydział został zdezynfekowany. - Wciąż czekamy wciąż na wynik testu - mówił dziś Michał Zaleski. Czytaj: Praca zdalna podczas epidemii. Czego nie może robić twój szef? Jeśli wynik testu będzie pozytywny, to obowiązkowa będzie kwarantanna, a jej zakres określi Powiatowy Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny.