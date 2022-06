Toruń. Jest praca w schronisku dla zwierząt. Kto jest poszukiwany?

Rocznie do toruńskiego schroniska trafia około 1200 psów, kotów z kolei aż 800. – To dwa razy więcej niż w zeszłym roku – mówi Hortensja Saj, pracowniczka schroniska. – Dzisiaj przy kotach pracują trzy osoby, ale to za mało. Chcemy, by ci, którzy zajmują się dzisiaj psami, opiekowali się kotami i dlatego szukamy osób do pracy – tłumaczy pracowniczka.