Toruń. Jelcze kończą kursy po mieście. Tak prezentują się na zdjęciach sprzed lat

Pierwsze jelcze na ulicach Torunia pojawiły się w latach 60. XX wieku. Były to oczywiście popularne "ogórki". Wraz z autosanami królowały także w latach 70. Sytuacja zmieniła się w 1978 roku. Wtedy do taboru MZK trafiły nowocześniejsze jelcze. Były to pojazdy na licencji Berlieta - typ PR 110. Od 1984 roku, przez osiem lat, tylko takie autobusy obsługiwały toruńskie trasy.

W 1992 roku wyjechał na ulice kolejny typ jelcza - 120M. Te autobusy były wyposażone wy turbodoładowane silniki. Niedługo potem pojazdy zaczęto dostosowywać do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miasto zakupiło 10 autobusów ze specjalnymi windami przeznaczonymi do transportu pasażerów na wózkach inwalidzkich oraz dwa autobusy z częściowo obniżoną podłogą. Były to jelcze 121M z ekologicznym silnikiem i automatyczną skrzynią biegów.