Toruń. Jakie ulgi czekają na mieszkańców w instytucjach kultury? Kino, teatr, a może basen?

Teatr im. Wilama Horzycy, Plac Teatralny 1

Teatr Baj Pomorski, Piernikarska 9

Lodowisko Tor-Tor, Bema 23/29, Lodowisko Mentor, Szosa Chełmińska 177-181

Na Tor-Torze cena biletu ulgowego wynosi 10 zł, a w przypadku biletu rodzinnego 8 zł. Natomiast wypożyczenie łyżew, to koszt 10 zł. Wejścia w lutym możliwe są od godziny 13:00 d0 16:45. Na Mentorze zaś, cena biletu ulgowego wynosi 13 zł (dla dzieci i młodzieży uczącej się do 26 rż., za okazaniem ważnej legitymacji). Wejścia na ślizgawkę od 18:00 do 20:00 w dni powszednie, a w weekendy od 11:00 do 20:00.

Aqua Toruń Park Wodny, Bażyńskich 9/17

Nowoczesny Park Wodny w Toruniu oferuje pojedyncze wejścia na basen. Ceny biletu ulgowego za 1h w dni powszednie, wynoszą 14 zł (w godzinach 7-15) oraz 16 zł (w godzinach 15-21:30). W weekendy ceny są takie same, ale w godzinach od 7 do 10 i od 10 do 21:30. Jeśli chodzi o Kartę Dużej Rodziny, to na tych samych zasadach ceny biletów ulgowych wynoszą 10-11 zł. Takowy bilet przysługuje dzieciom od 5 rż., młodzieży uczącej się, studentom do 26 rż., oraz emerytom i rencistom.