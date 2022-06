Toruń. Jakie ceny na targowisku? Pytamy sprzedawców, jak im się handluje w tym roku

Czy warzywa i owoce drożeją?

– Widać, że klienci bardziej oszczędzają. Zwłaszcza emeryci oglądają każdą złotówkę. Nie ma co się dziwić, emerytury niektórzy naprawdę mają niskie, to oszczędzają – przyznaje pani Wiesława, sprzedawczyni na jednym ze stoisk na targowisku przy Szosie Chełmińskiej.

Handlujący zauważają, że w rozmowach z klientami przewija się temat rosnących cen. – Większość jest jednak wyrozumiała. Klienci wiedzą, że drożeje wszystko: jak więcej trzeba zapłacić za transport, to od razu to widać w cenie warzyw i owoców – mówi z kolei pani Lidia. – Przez to drożeją zwłaszcza towary, które trzeba sprowadzać, np. czereśnie. Ale to dotyczy też krajowych owoców, jak truskawki. Już były tańsze, to ostatnie mocno popadało i od razu cena podskoczyła – zauważa sprzedawczyni.