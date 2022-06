Toruń. Jakie ceny na targowisku? Niektóre owoce i warzywa mocno w dół

Znamy najlepszą klasę w Toruniu. To najlepsi z najlepszych!

– Ceny spadają. Ziemniaki z dnia na dzień idą w dół, wcześniej kosztowały około 4zł, dzisiaj 2zł – mówi Wanda, która sprzedaje na targowisku. – Niektórych warzyw jest coraz więcej i ceny od razu idą w dół, nie są wysyłane na Ukrainę i zostają u nas. Towaru jest więcej, a mieszkańców nie przybywa. Każdy chce sprzedać, więc ceny spadają. Niestety odczuwamy to w portfelach.

Sprzedawcy przyznają, że nie tylko ziemniaki tanieją. – W dół też fasolka szparagowa, ale np. za ogórki czy pomidory są te same ceny– mówi z kolei Danuta. – Ogórek potaniał, tak samo ziemniaki, jest ich coraz więcej, to ceny idą w dół. Ale nie mam problemu, żeby sprzedać. Jak towar jest dobry, to zawsze się rozejdzie – mówi inny handlujący, Krzysztof.