Toruń. Jak można pomóc osobie bezdomnej? Nie zawsze jest to proste

„Na ulicy Legionów w Toruniu przy sklepie "Twój market" od 2 dni siedzi na wózku inwalidzkim bezdomny mężczyzna. Jest wyraźnie zagubiony, ma chore nogi. Siedzi we własnych odchodach. Odmawia zabrania go przez straż miejską do ośrodka dla bezdomnych. Może udałoby się Państwu ustalić co można w tej sytuacji zrobić” – napisał do redakcji „Nowości” zaniepokojony Czytelnik.

Ludzie mieszkający w pobliżu wskazanego sklepu dodają, że mężczyznę widzą regularnie, a dodatkowo niepokoi ich fakt, że widziano go w ostatnich dniach w samej piżamie, gdy temperatury w nocy spadły do 5 stopni.